Anleihe auf PORR: Interressanter Ertrag bei kurzer Laufzeit

Der Baukonzern PORR schreibt wegen der Pandemie rote Zahlen. Anleger dürfen trotzdem mit der Kündigung des Hybridbonds nächstes Jahr, also 2021, rechnen.

von Thomas Strohm, Euro am Sonntag





Um klare Worte ist PORR-Chef Karl-Heinz Strauss nie verlegen - auch nicht, wenn es um den Corona-Lockdown geht. "Völlig unnotwendig" sei der Shutdown zumindest für die Bauwirtschaft gewesen, bei der ohnehin weitgehend an der frischen Luft gearbeitet werde, sagte Strauss jüngst bei der Vorlage der Halbjahreszahlen des Wiener Unternehmens.

Zeitweiser Stillstand auf Baustellen, dazu Reisebeschränkungen für Mitarbeiter und Corona-Auflagen - das alles zeigt sich in den Zahlen. Die Produktionsleistung ist in den ersten sechs Monaten auf 2,3 Milliarden Euro gesunken, das sind neun Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Vorsteuerergebnis lag bei minus 26,6 Millionen Euro, im ersten Halbjahr 2019 gab es einen Vorsteuergewinn von 8,2 Millionen Euro. Als sehr positiv werten die Manager jedoch den Auftragsbestand, der mit 7,6 Milliarden Euro so hoch ist wie nie.

Welche Folgen die einmalige Ausnahmesituation auf das Wachstum und damit die Bautätigkeit haben wird, sei allerdings noch nicht absehbar. Eine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gibt es wegen der anhaltenden Unsicherheiten nicht. Die Produktionsleistung soll 2020 bei fünf Milliarden Euro liegen, im Vorjahr waren es 5,6 Milliarden.

Zur Kostenreduzierung setzten die Verantwortlichen auf Kurzarbeit, kappten Investitionen und strichen auch die Dividende für die Aktionäre. Zugleich wurde betont, dass die Zinsen fürs Hybridkapital gezahlt werden. Dazu gehört die 2014 emittierte Nachranganleihe mit ihrem Kupon von 6,75 Prozent. Nach einem kurzzeitigen Kurseinbruch im März notiert der Bond schon seit einigen Monaten stabil um die Marke von 100 Prozent des Nennwerts.

PORR darf das formal unendlich laufende Papier im Oktober 2021 erstmals kündigen, auch wegen des relativ geringen Volumens von 25 Millionen Euro dürfen Investoren damit rechnen. Andernfalls würde aus dem fixen Kupon ein variabler Zins, der aus Drei-Monats-Euribor (derzeit: minus 0,5 Prozent) plus 8,5 Prozentpunkte errechnet wird. Tilgt PORR 2021, ergibt sich beim Kaufkurs von 102 Prozent eine Rendite von 4,9 Prozent per annum, womit das Risiko der Anleger gut entlohnt wird.

Nachrangbond: Kündigt PORR den Bond 2021, winkt ein interessanter Ertrag bei kurzer Laufzeit. Andernfalls steigt zum Trost der Kupon.

ISIN: AT0000A19Y36

















