Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Nachdem sie sich bis zum Mittagshandel kaum bewegen hatten, kletterten sie im Nachmittagshandel in die Gewinnzone. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,17 Prozent auf 128,18 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent.

Im Tagesverlauf gab es nur wenige Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger orientieren konnten. Eine besser als erwartet ausgefallene Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten konnte die Festverzinslichen nicht belasten. Ein vom Analyseinstitut Sentix erhobener Konjunkturindikator für die Eurozone stieg im Januar um 4,4 Punkte auf minus 1,8 Punkte und damit deutlich stärker als erwartet.

Auch der sich zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank Fed zeigte wenig Wirkung im Handel mit deutschen Bundesanleihen. Fed-Chef Jerome Powell wies strafrechtliche Ermittlungen und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Notenbank zurück. Powell zufolge hatte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht./jkr/men

