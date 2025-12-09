Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewine

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag nach deutlichen Vortagsverlusten wieder gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,06 Prozent auf 127,56 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel leicht auf 2,85 Prozent.

Die Kurse stabilisierten sich nach ihren deutlichen Vortagsverlusten. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hatte erklärt, dass der nächste Zinsschritt eine Zinserhöhung sein könnte. Am Geldmarkt sei daraufhin erstmals seit längerem die Möglichkeit einer Zinsanhebung für Herbst kommenden Jahres eingepreist worden, schreiben Experten der Dekabank. Zudem sind in den USA die Zweifel gewachsen, wie stark die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr die Leitzinsen senken könnte. Fest gehen die Finanzmärkte von einer erneuten Leitzinssenkung an diesem Mittwoch aus.

Daten zum deutschen Außenhandel bewegten den Anleihemarkt kaum. Insgesamt wuchsen die deutschen Exporte im Oktober nur minimal um 0,1 Prozent zum Vormonat, die Importe sanken um 1,2 Prozent. "Für einen positiven Impuls für die deutsche Konjunktur ist der Außenhandel nach wie vor zu schwach", kommentierte Michael Herzum, Leiter Volkswirtschaft beim Fondsanbieter Union Investment. Die deutschen Exporteure leiden unter den erhöhten US-Zöllen, der harten Konkurrenz Chinas auf den Weltmärkten und dem starken Euro, der deutsche Waren auf den Weltmärkten verteuert./jsl/jkr/stk