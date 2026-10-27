Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,07 Prozent auf 122,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,35 Prozent.

Der Anleihemarkt legt nach Einschätzung der Dekabank eine Verschnaufpause ein. Am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank und am Donnerstag die der Europäischen Zentralbank an. Zinsänderungen werden dabei nicht erwartet.

Die Anleger spekulieren zudem auf eine Beruhigung am Rohölmarkt durch diplomatische Fortschritte. Hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei reisten am Montag zu Gesprächen nach Teheran. Die Teilnehmer hätten sich auf weitere Verhandlungen verständigt, berichtete die iranische Nachrichtenagentur IRIB.

Im Blick der Märkte steht der angespannte französische Anleihemarkt. Nachdem sich die Lage zuletzt entspannt hatte, zogen die Renditen nun wieder deutlich an. In Frankreich ist das Verbrauchervertrauen im Oktober auf den tiefsten Stand seit 2013 gefallen. Die jüngsten Ausschreitungen, die hohe Inflation und die steigende Arbeitslosigkeit verunsichern die Verbraucher./jsl/jha/