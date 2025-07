Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - Fortschritte im Handelsstreit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gefallen. Fortschritte bei den Handelsverhandlungen zwischen den USA und der EU belasteten die Kurse. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 129,76 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,68 Prozent.

US-Präsident Donald Trump stellte die Senkung von angedrohten Zöllen auf die Einfuhr europäischer Produkte in Aussicht - wenn die Europäische Union ihren Markt stärker für die USA öffnet. Dies sorgte für Zuversicht an den Märkten und belastete die Staatsanleihen. US-Präsident Trump einigte sich gerade erst mit Japan auf Zölle von 15 Prozent - das ist deutlich weniger als ursprünglich geplant. Auch mit der EU verhandeln die USA seit Wochen über einen Handelsdeal, der von Trump bereits angekündigte Zölle von 30 Prozent zum 1. August noch verhindern soll.

Am Nachmittag steht die Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Zinsentscheidung im Blick der Finanzmärkte . Die Inflationsrate, die zuletzt den Zielwert von zwei Prozent erreicht hatte, und erst wieder im September anstehende Prognosen sprechen laut Dekabank für unveränderte Zinsen. Angesichts der durch die Zölle gestiegenen Wachstumsrisiken sowie die Stärke des Euro sprächen aber für mögliche künftige Zinssenkungen.

Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hellte sich im Juli etwas stärker als erwartet auf. Der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex signalisiert ein leichtes wirtschaftliches Wachstum. Im Dienstleistungssektor und in der Industrie verbesserte sich die Stimmung. In der Industrie deutet der Indikator aber weiterhin auf eine leichte Schrumpfung./jsl/jkr/mis