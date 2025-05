Kering-Aktie unter Druck: Kering begibt Anleihe zur Optimierung der Kapitalstruktur

Die Anleihe mit einer Laufzeit von viereinhalb Jahren besteht aus einer Tranche und ist mit einem Kupon von 3,125 Prozent ausgestattet, wie der Gucci-Mutterkonzern Kering mitteilte. Mit der Emission will der französische Luxusgüterkonzern seine finanzielle Flexibilität verbessern.

An der EURONEXT in Paris fällt die Kering-Aktie am Mittwoch zeitweise um 0,54 Prozent auf 181,62 Euro.

DOW JONES