US-Anleihen: Kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,03 Prozent auf 113,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,05 Prozent.

Die Anleihen haben so ihre jüngsten Kursgewinne weitgehend verteidigt. In dem aktuell unsicheren Umfeld bleibt damit die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren gut unterstützt. Sie profitieren davon, dass es den Aktienmärkten aktuell an Schwung fehlt. So zeigt die Berichtssaison der Unternehmen weiterhin gemischte Ergebnisse, und die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz (KI) bleiben präsent. Es wird befürchtet, dass traditionelle Geschäftsmodelle durch KI gefährdet werden können. Nach dem Feiertag am Montag wurden in den USA lediglich Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe veröffentlicht./jsl/he