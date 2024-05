NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit deutlichen Kursschwankungen in den Handel gegangen. Anfängliche Verluste wurden jedoch rasch wieder ausgeglichen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) drehte zuletzt sogar ins Plus und lag bei 109,02 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,46 Prozent.

Für deutliche Bewegung sorgten neue Preisdaten. Die Erzeugerpreise sind im April auf Monatssicht stärker gestiegen als erwartet. Das sorgte zunächst für Zinsauftrieb. Wenig später kehrte sich die Entwicklung am Rentenmarkt jedoch um. Das Analysehaus Capital Economics sprach von durchwachsenen Signalen für die Geldpolitik der US-Notenbank. Am Mittwoch stehen neue Verbraucherpreisdaten auf dem Programm, deren Relevanz für die Fed-Ausrichtung als hoch gilt.

Im Handelsverlauf äußern sich einige hochrangige Vertreter aus der Federal Reserve, darunter Notenbankchef Jerome Powell. Nach wie vor sind baldige und deutliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank wegen der hartnäckigen Inflation kein Thema. In diesem Jahr sind an den Anleihemärkten aktuell maximal zwei Lockerungen eingepreist, beginnend im Spätsommer./bgf/jsl/he