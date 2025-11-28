28.11.2025 18:05:38

US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,18 Prozent auf 113,42 Punkte. Beim Handel an der Terminbörse CME in Chicago kam es aufgrund einer technischen Panne zu einem vorübergehenden Ausfall. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,02 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen etwas. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Der Handel in New York endet nach dem Feiertag "Thanksgiving" früher als sonst./jsl/he

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

