US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 112,17 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,17 Prozent.

Die Märkte schauen auf die US-Notenbank Fed, die an diesem Mittwoch voraussichtlich zum dritten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen senken wird. Viele Beobachter erwarten jedoch, dass Notenbankchef Jerome Powell für das kommende Jahr weniger Leitzinssenkungen als bisher erwartet in Aussicht stellen könnte.

Gestützt wurde die Einschätzung einer künftig zurückhaltenden Fed durch robuste Zahlen vom Arbeitsmarkt. So ist die Zahl der offenen Stellen im Oktober unerwartet etwas gestiegen. Ökonomen hatten einen Rückgang erwartet. Die Fed hatte zuletzt die Zinssenkungen immer mit der Schwäche am Arbeitsmarkt begründet./jsl/jha/

