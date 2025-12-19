19.12.2025 18:08:38

US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenschluss

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag belastet durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,15 Prozent auf 112,56Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,14 Prozent.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastet die als sicher geltenden Staatsanleihen. US-Konjunkturdaten bewegten kaum. Das von der Universität Michigan erhoben Verbrauchervertrauen hat sich im Dezember laut einer zweiten Schätzung zwar aufgehellt. Der Anstieg war jedoch weniger deutlich als zunächst ermittelt.

Die am Donnerstag veröffentlichten und niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen auf den USA hatten die Anleihekurse nicht gestützt. Die November-Zahlen waren schließlich auch durch Sondereffekte beeinflusst./jsl/nas

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen