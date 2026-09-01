US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) sank um 0,10 Prozent auf 107,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,77 Prozent.

Erneut gestiegene Ölpreise belasten die Anleihen. Gegenseitige Angriffe der USA und des Irans verunsichern die Märkte. "Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region. Inflationserwartungen werden so geschürt.

Etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Industriedaten bewegten den Dollar kaum. Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im August unerwartet deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM signalisiert jedoch weiterhin ein robustes Wirtschaftswachstum. Nach den jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh ist die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinserhöhung auf der nächsten Sitzung gestiegen. Sie wird an den Finanzmärkten bei rund 65 Prozent veranschlagt./jsl/he