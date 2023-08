FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kleinen Plus hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel verabschiedet. Der DAX schloss 0,1 Prozent höher bei 15.728 Punkten. Die Musik spielte aber bei den Anleihen. Hier gaben die unter der Erwartung ausgefallenen Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland den Takt vor. Sie machten deutlich, dass der deutschen Wirtschaft eine Stagnation, schlimmstenfalls einen Rezession bevorsteht.

Die Frage ist, wie die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) reagieren, denn auch die Daten aus der Eurozone überraschten negativ. Die Anzahl der Marktteilnehmer, die für die kommende EZB-Sitzung nun erst einmal mit einer Zinspause der Notenbanker rechnen, stieg. Für die Anleihen ging es in Folge nach oben, die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren fiel um deutliche 13 Basispunkte auf 2,52 Prozent.

Mehr als nur Tristesse im Sommerquartal

Für eine konjunkturelle Erholung gibt es für Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ Bank, aktuell keine Anzeichen. Die Stimmung der deutschen Einkaufsmanager habe sich im August weiter eingetrübt, und das sehr deutlich. In der Industrie stünden die Warnlampen trotz einer kaum spürbaren Verbesserung weiterhin auf Rot und selbst die Dienstleister hätten spürbare Geschäftseinbußen vermeldet. Zur Mitte des dritten Quartals gehe damit von den Umfrageergebnissen das Signal einer deutlichen Abschwächung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität aus.

Zinssensitive Sektoren profitieren

Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die EZB trieben Aktien aus zinssensitiven Sektoren. Gesucht waren Versorgertitel, so legten Eon und RWE um 1,2 und 0,6 Prozent zu. Auch die Immobilienwerte gehörten zu den Gewinnern, Vonovia stiegen um 2,3 Prozent, TAG Immobilien und LEG Immobilien um jeweils rund 3,4 Prozent.

Kräftig unter Druck standen Aktien aus der Sportartikel-Branche. Nachdem am Vortag der US-Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods den Ausblick gesenkt hatte, folgte nun Foot Locker, für die es in Frankfurt um 36 Prozent abwärts ging. Der auch in Deutschland vertretene Konzern verfehlte beim Umsatz die Erwartungen, senkte den Ausblick und strich die Dividende. Die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma fielen im Sog um 3,3 bzw. 3,7 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.728,41 +0,1% +12,96%

DAX-Future 15.765,00 +0,1% +11,07%

XDAX 15.723,29 +0,2% +13,37%

MDAX 27.304,11 +0,2% +8,71%

TecDAX 3.120,48 +0,7% +6,82%

SDAX 13.101,98 +0,4% +9,86%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,54 +138

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 25 15 0 2.480,1 54,4 42,6

MDAX 26 24 0 335,7 15,7 15,8

TecDAX 20 10 0 606,7 18,3 16,1

SDAX 34 31 5 76,1 7,3 9,2

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2023 11:50 ET (15:50 GMT)