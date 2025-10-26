|
1 Important Tailwind That Could Send Ethereum (ETH) Skyrocketing
Ethereum (CRYPTO: ETH) is the second-largest cryptocurrency, with a market cap of about $480 billion (as of Oct. 21). Even though cryptocurrencies that explode tend to be smaller coins, Ethereum made a big jump this year, going from under $1,400 in April to nearly $5,000 in August.It has pulled back 22% since then as the entire crypto market has been in a slump. But long term, Ethereum could be one of the top cryptocurrency investments. Here's the biggest tailwind in its favor.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
