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29.08.2026 11:51:00
30 Bitcoin oder Leak - Ransomware-Bande erpresst Berlin
Die Gruppe „Rhysida“ will 30 Bitcoin von Berlin, oder vertrauliche Daten veröffentlichen. Die Stadt will nicht zahlen, sagte Kai Wegner.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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