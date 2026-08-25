|
26.08.2026 01:11:02
AI gold rush draws crypto firms away from Bitcoin
The price of Bitcoin has risen in August but is still far below its peak almost a year ago - and companies are refitting their mines.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1663
|
-0,0011
|
|
-0,10
|Japanischer Yen
|
185,67
|
-0,1900
|
|
-0,10
|Britische Pfund
|
0,8567
|
0,0011
|
|
0,13
|Schweizer Franken
|
0,9382
|
0,0029
|
|
0,30
|Hongkong-Dollar
|
9,1429
|
-0,0071
|
|
-0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.