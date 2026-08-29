Krypto-Marktbericht 29.08.2026 17:23:14

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 77.933,61 US-Dollar und damit 0,33 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 77.675,80 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,11 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 9,7 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um 0,26 Prozent auf 49,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 49,29 US-Dollar an der Tafel.

Nach 2.437,42 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagnachmittag um 0,27 Prozent auf 2.443,89 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,63 Prozent auf 246,26 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 247,83 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Ripple um 0,98 Prozent auf 1,395 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,382 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 1,22 Prozent auf 465,84 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 471,60 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2027 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2020 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1792 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1794 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3384 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3413 US-Dollar.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,08 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 17:11 auf 691,07 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 690,54 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0854 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0851 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 1,07 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 105,13 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 104,02 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 0,49 Prozent auf 7,343 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 7,307 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Chainlink seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 11,42 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Chainlink-Kurs bei 11,42 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sui-Kurs um 0,54 Prozent auf 0,7457 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 0,7417 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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