Krypto-Marktbericht 07.11.2026 17:23:14

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin 0,25 Prozent auf 75.681,48 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 75.870,92 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 10,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 8,5 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 1,32 Prozent auf 51,85 US-Dollar, nach 52,54 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ethereum-Kurs um 0,13 Prozent auf 2.234,55 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.237,46 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 256,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (263,57 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 1,83 Prozent auf 1,158 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,179 US-Dollar.

Nach 610,56 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagnachmittag um 0,28 Prozent auf 608,86 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1840 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1816 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1532 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1512 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3180 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3195 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Binancecoin um 0,01 Prozent auf 693,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 693,32 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0716 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0724 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Solana Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Solana-Kurs um 0,78 Prozent auf 89,46 US-Dollar. Am Vortag standen noch 90,17 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 1,64 Prozent auf 8,197 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 8,334 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Chainlink-Kurs um 0,15 Prozent auf 10,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,85 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 1,41 Prozent auf 0,8566 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,8688 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Asiens Bitcoin-Welle: Kommt der große Japan-Boost?
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Bitcoin: Neue Studie zeigt Szenario für Kurse bis 840.000 US-Dollar
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com,r.classen / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,114
-0,0080
-0,71
Japanischer Yen
176,545
-0,3650
-0,21
Britische Pfund
0,8345
0,0003
0,03
Schweizer Franken
0,9135
-0,0023
-0,25
Hongkong-Dollar
8,734
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:37 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen