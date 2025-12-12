|Krypto-Marktbericht
12.12.2025 09:48:20
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Der Bitcoin-Kurs ging um 09:40 um 0,25 Prozent auf 92.253,79 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 92.483,18 US-Dollar.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,9 Prozent aufweist und bei 12,36 EUR notiert.
Währenddessen wird Litecoin bei 83,21 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (82,96 US-Dollar).
Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,13 Prozent auf 3.239,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.235,81 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (574,76 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 574,52 US-Dollar nach unten.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 0,31 Prozent auf 2,030 US-Dollar, nach 2,036 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen wird Monero bei 407,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (408,37 US-Dollar).
In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,32 Prozent auf 0,4238 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,4252 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Stellar-Kurs 1,22 Prozent schwächer bei 0,2432 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2462 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2807 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,2779 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 0,01 Prozent auf 886,20 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 886,30 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1402 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 137,91 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 136,42 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 13,53 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,43 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,75 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 0,71 Prozent auf 13,97 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 14,07 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Sui um 1,63 Prozent auf 1,638 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,612 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.at
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1737
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Japanischer Yen
|
182,997
|
0,3870
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,878
|
0,0014
|
|
0,15
|Schweizer Franken
|
0,9336
|
0,0006
|
|
0,07
|Hongkong-Dollar
|
9,1396
|
0,0042
|
|
0,05
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.