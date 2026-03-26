|Krypto-Marktbericht
26.03.2026 09:48:20
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:40 um 2,08 Prozent auf 69.824,93 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 71.306,59 US-Dollar gestanden hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -0,1 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um 2,56 Prozent auf 55,15 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 56,59 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ethereum-Kurs 2,41 Prozent schwächer bei 2.115,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.167,76 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von 1,51 Prozent auf 466,18 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 473,33 US-Dollar.
Zudem gibt Ripple am Donnerstagvormittag nach. Um 2,26 Prozent auf 1,382 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,414 US-Dollar.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 336,01 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (341,15 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,51 Prozent.
Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 3,72 Prozent auf 0,2602 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2703 US-Dollar wert.
Zudem gibt Stellar am Donnerstagvormittag nach. Um 2,16 Prozent auf 0,1737 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,1775 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Tron bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 0,07 Prozent auf 0,3148 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Tron-Kurs noch bei 0,3150 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Binancecoin-Kurs 2,23 Prozent schwächer bei 632,79 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 647,22 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Dogecoin im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,0961 US-Dollar) geht es um 4,04 Prozent auf 0,0922 US-Dollar nach unten.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Solana um 3,18 Prozent auf 88,71 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 91,63 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach unten. Avalanche verliert 2,81 Prozent auf 9,397 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 9,669 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 9,371 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Donnerstagvormittag um 3,23 Prozent auf 9,068 US-Dollar gesunken.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 3,18 Prozent auf 0,9367 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 0,9675 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1538
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Japanischer Yen
|
184,22
|
-0,0200
|
|
-0,01
|Britische Pfund
|
0,8653
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9167
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0293
|
-0,0003
|
|
0,00
