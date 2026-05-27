|Krypto-Marktbericht
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27.05.2026 12:43:07
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 0,09 Prozent auf 75.885,29 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 75.820,67 US-Dollar gelegen hatte.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 5,1 Prozent.
In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,87 Prozent auf 52,31 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 51,86 US-Dollar.
Daneben wertet Ethereum um 12:26 auf. Es geht 0,62 Prozent auf 2.083,62 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.070,84 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Bitcoin Cash um 0,13 Prozent auf 343,67 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 343,22 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,332 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,328 US-Dollar.
Währenddessen legt der Monero-Kurs um 4,17 Prozent auf 395,97 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 380,13 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2396 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1471 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Währenddessen wird Tron bei 0,3725 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3754 US-Dollar).
Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,23 Prozent auf 654,18 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 655,68 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1019 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1009 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Solana-Kurs um 0,29 Prozent auf 83,85 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 83,61 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Avalanche am Mittwochmittag hinzu. Um 0,12 Prozent auf 9,148 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 9,137 US-Dollar.
Zudem gibt Chainlink am Mittwochmittag nach. Um 0,24 Prozent auf 9,355 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,377 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,002 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 12:26 auf 0,9961 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.at
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