|Krypto-Marktbericht
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28.05.2026 17:23:15
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Bitcoin reduzierte sich um 17:11 um 1,89 Prozent auf 72.850,53 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 74.256,81 US-Dollar gelegen hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu - der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,8 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 0,7 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,81 Prozent auf 50,96 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 51,90 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 1,65 Prozent auf 1.987,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.021,13 US-Dollar wert.
Zudem gibt Bitcoin Cash am Donnerstagnachmittag nach. Um 11,57 Prozent auf 295,12 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 333,71 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 0,62 Prozent auf 1,297 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 1,305 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 356,69 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (392,96 US-Dollar) ist das ein Verlust von 9,23 Prozent.
Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,2316 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2369 US-Dollar) ist das ein Verlust von 2,25 Prozent.
Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 17,89 Prozent auf 0,1929 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1637 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Tron bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 4,90 Prozent auf 0,3499 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Tron-Kurs noch bei 0,3679 US-Dollar.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 648,04 US-Dollar am Vortag auf 633,49 US-Dollar nach unten (2,25 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0980 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1004 US-Dollar.
Daneben fällt Solana um 1,74 Prozent auf 80,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 82,31 US-Dollar.
Nach 9,035 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Donnerstagnachmittag um 2,02 Prozent auf 8,852 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 2,56 Prozent auf 8,889 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,123 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,9590 US-Dollar) geht es um 4,45 Prozent auf 0,9163 US-Dollar nach unten.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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Devisenkurse
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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-0,28
|Hongkong-Dollar
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9,1385
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0,13
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