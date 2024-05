Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag

Um 12:26 ist Bitcoin 57.732,85 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag -0,96 Prozent niedriger als am Vortag (58.295,18 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -1,51 Prozent auf 417,75 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 424,14 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Ethereum um -0,85 Prozent auf 2.945,79 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.970,90 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -0,73 Prozent auf 79,52 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 80,10 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 0,5138 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,5170 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,62 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,4499 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben steigt Monero um 1,31 Prozent auf 125,04 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 123,42 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2122 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2134 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0048 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:26 auf 0,0048 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1110 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,1079 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0360 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0356 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,25 Prozent auf 28,65 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 28,58 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich NEO im Minus. Im Vergleich zum Vortag (16,24 US-Dollar) geht es um -4,09 Prozent auf 15,57 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.at