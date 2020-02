Analysten optimistisch: Etherum hat noch viel Potential nach oben

• Analysten sehen Potenzial in Ethereum• Der Altcoin werde die 250-US-Dollar-Marke erreichen• Parallelen zu Bitcoin sowie Ethereum 2.0 als Faktor

Wenn es um Kryptowährungen geht, ist die Rede meist vom Bitcoin. Nach Marktkapitalisierung stellt er die größte Cyberdevise dar und verzeichnete im vergangenen Jahr einen Wertzuwachs von mehr als 90 Prozent. Doch es gibt noch eine Reihe von weiteren Cyberwährungen, die trotz Kursschwankungen auch vielversprechendes Potenzial bieten. Bei den Analysten aktuell hoch im Kurs: Ethereum.

Ethereum bald im Aufwärtstrend?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 22,8 Milliarden US-Dollar (Stand 06. Februar) ist Ethereum die zweitgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin. Im Vergleich zu seinem großen Bruder legte Ethereum aber eine eher moderate Entwicklung hin: Die Bilanz für 2019 zeigt kaum eine Veränderung beim Ethereum-Preis und auch im neuen Jahr geriet der Devisenkurs in der ersten Woche kurzzeitig ins Stocken. Derzeit steigt der Kurs moderat - und auch einige Analysten glauben, dass noch einiges an Potenzial in Ethereum steckt. Zumindest mittelfristig könnte ETH sich weiter nach oben bewegen.

Dies äußerte der prominente Krypto-Trader Satoshi Flipper in einem jüngst veröffentlichten Tweet. Nachdem der Ethereum-Kurs sich gegen Ende des Jahres nahezu konstant unter 150 US-Dollar bewegte, glaubt Flipper, in einem speziellen Wochen-Chart im Januar relativ bullishe Anzeichen erkannt zu haben. Die sogenannten Heiken Ashi-Kerzen, die der leichteren Bestimmung von Trends dienen, seien grün geworden, woraus der Branchenkenner schließt, dass ein mittelfristiger Aufwärtstrend in Sicht ist. Ethereum sei damit aus seiner fallenden Keilstruktur ausgebrochen, die die Kursbewegung über die vergangenen sechs Monate eingeschränkt hätte. Ein konkretes Kursziel nannte Flipper nicht - allerdings deuten die in der Grafik dargestellten Pfeile auf ein Preisziel von 200 US-Dollar. Dieses hat Ethereum inzwischen mit zuletzt rund 208 US-Dollar knapp überschritten.

Ethereum mit zunehmender Fangemeinde

Eine ähnliche Einschätzung gab auch der Krypto-Trader Filb Filb ab. In der letzten Ausgabe seines Decentrader-Newsletters schrieb der Branchenkenner, dass die aktuell bullishen Preisaktionen von Ethereum stark von Bitcoin abhiengen - und da der Bitcoin sich aktuell Richtung Norden bewege, dürften auch die Altcoins eine ähnliche Entwicklung erfahren. Die beliebteste Krypto-Währung könnte sich laut Filb Filb um 50 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau erholen. Legt Ethereum eine ähnliche Bewegung hin, könnte der Altcoin einen Wert von 250 US-Dollar erreichen.

2020 mit großen Erwartungen

Und tatsächlich kennt Ethereum seit wenigen Wochen nun nur noch eine Richtung: nach oben. Um rund 56 Prozent legte die Cyberwährung seit Jahresbeginn zu. Den Erfolg der Digitalwährung führen Beobachter vor allem auf Parallelen zur Entwicklung des Bitcoin zurück. Ein weiterer Faktor dürfte zudem das für 2020 erwartete Update auf Ethereum 2.0 sein, das auch als Serenity bezeichnet wird. Bei diesem Entwicklungsschritt soll der Konsens-Algorithmus von Proof of Work auf Alternative Proof of Stake geändert werden. Die Einführung wird im Sommer dieses Jahres erwartet.

Redaktion finanzen.at