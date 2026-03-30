|
30.03.2026 18:53:55
Applied Digital Stock Drops 23% In March On Debt Overhang, Bitcoin Weakness
This article Applied Digital Stock Drops 23% In March On Debt Overhang, Bitcoin Weakness originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1458
|
-0,0044
|
|
-0,38
|Japanischer Yen
|
182,94
|
-1,3800
|
|
-0,75
|Britische Pfund
|
0,8692
|
0,0022
|
|
0,25
|Schweizer Franken
|
0,9167
|
-0,0031
|
|
-0,34
|Hongkong-Dollar
|
8,9785
|
-0,0310
|
|
-0,34
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg im Blick: ATX und DAX schließen fester -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die US-Börsen bewegen sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.