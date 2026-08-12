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12.08.2026 14:51:44
Are Bitcoin Miners Abandoning Mining for AI? Riot’s Anthropic Deal Has the Answer
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