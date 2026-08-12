12.08.2026 14:51:44

Are Bitcoin Miners Abandoning Mining for AI? Riot’s Anthropic Deal Has the Answer

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