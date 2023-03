"Bedeutende Rolle im Zahlungsverkehr": Visa-Chef sieht Chancen für Stablecoins und CBDCs

Visa begann bereits im Herbst 2021 mit der Arbeit an einem Blockchain-Interoperabilitätsprojekt zur Unterstützung der Einführung von CBDCs und Stablecoins. Seither war nicht mehr viel davon zu hören. Dennoch sieht man bei Visa weiterhin Potenzial in den neuen Technologien.

• Visa arbeitet seit 2021 an "Universal Payment Channel"• Ehemaliger CEO: Stablecoins und CBDCs könnten "bedeutende Rolle im Zahlungsverkehr" spielen• Auch neuer Chef in Bezug auf Blockchain-basierte Zahlungslösungen optimistisch

Visa arbeitet an Cross-Chain-Interoperabilität

Im September 2021 begannen die Forschungs- und Produktteams von Visa mit der Arbeit an einem Projekt namens "Universal Payment Channel" (UPC), das wie ein Hub fungiere, "der mehrere Blockchain-Netzwerke miteinander verbindet und eine sichere Übertragung digitaler Währungen ermöglicht", so der Kreditkarten-Riese auf seiner Webseite. "Betrachten Sie es als einen ‚universellen Adapter‘ unter den Blockchains, der es Zentralbanken, Unternehmen und Verbrauchern ermöglicht, Werte nahtlos auszutauschen, unabhängig vom Formfaktor der Währung." Nun hat es jedoch seit geraumer Zeit kein Update mehr für das Blockchain-Interoperabilitätsprojekt gegeben.

Ehemaliger Visa-Chef zuversichtlich für Blockchain-basierte Lösungen

Der ehemalige Visa-Chef Alfred Kelly, der am 1. Februar von Ryan McInerney abgelöst wurde, Visa aber als Executive Chairman erhalten bleibt, zeigte sich bei einer Telefonkonferenz auf der jährlichen Aktionärsversammlung im Januar dennoch weiter zuversichtlich, dass Blockchain-basierte Lösungen in Visas Dienste und Angebote integriert werden können, um die nächste Generation von Zahlungen voranzutreiben. Er erklärte, wie Cointelegraph unter Berufung auf einen Bericht der San Francisco Business Times schreibt: "Es ist noch sehr früh, aber wir glauben weiterhin, dass Stablecoins und digitale Zentralbankwährungen das Potenzial haben, eine bedeutende Rolle im Zahlungsverkehr zu spielen, und wir haben eine Reihe von Initiativen im Gange." Daneben habe Visa "eine unwesentliche Menge an Investitionen in Krypto-Fonds und -Unternehmen getätigt" und versuche, "in das Zahlungsökosystem zu investieren".

Visa kommt unbeschadet durch die Krypto-Krise

Zudem habe Kelly erklärt, dass die Bilanz des Unternehmens nicht von den "hochkarätigen Ausfällen", die den Krypto-Markt im vergangenen Jahr erschütterten, beeinflusst worden sei: "Wir hatten keine Kreditverluste im Zusammenhang mit diesen Fehlern […] Bitte beachten Sie bei allem, was wir tun, dass wir uns sehr darauf konzentrieren, die Integrität des Zahlungssystems von Visa und das Zahlungssystem insgesamt und natürlich den Ruf unserer Marke zu wahren, die für Vertrauen steht."

Auch neuer Visa-CEO sieht Potenzial

Auch der neue Mann an der Konzernspitze, Ryan McInerney, scheint in Bezug auf Blockchain-basierte Zahlungslösungen optimistisch zu sein. In einem Interview mit Fortune im November - nach dem Zusammenbruch von FTX - sagte McInerney, dass Visa immer noch 14 Billionen US-Dollar an Bargeld habe, das von Verbrauchern ausgegeben werde, das digitalisiert werden könne und dass das Unternehmen weiterhin untersuche, wo Krypto-Zahlungen am besten genutzt werden können.

Visa prüft neues Zahlungssystem auf Ethereum-Blockchain

Vergangenen Herbst hatte Visa noch eine Krypto-Debitkarte zusammen mit der Krypto-Börse FTX gelauncht. Das war jedoch noch bevor FTX' Schwierigkeiten bekannt wurden und das Unternehmen >Insolvenz anmeldete< - inzwischen wurde die Vereinbarung gekündigt. Eine Partnerschaft mit Blockchain.com sei laut Cointelegraph dagegen noch in Kraft.

Daneben gab der Zahlungsdienstleister vor kurzem bekannt, den Einsatz eines dezentralisierten und sicheren Zahlungssystems, das auf der Blockchain-Technologie basiert, zu prüfen, mit dem Ethereum-Inhaber die Möglichkeit erhalten, automatische Zahlungen von ihren eigenen selbstverwalteten Wallets aus zu tätigen.

