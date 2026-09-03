03.09.2026 15:03:00

Better Buy: XRP vs. Bitcoin

Bitcoin (CRYPTO: BTC) and XRP (CRYPTO: XRP) are two of the largest and oldest cryptocurrencies on the planet. Bitcoin has been around since 2009 and sports a total market value of $1.55 trillion on Sept. 1, 2026. The XRP Ledger launched in 2012, and the coin's market cap is $85.1 billion today.Both coins have ardent fans and longtime "diamond hands" investors. Bitcoin serves as a nationless currency with minimal inflation. XRP was built to transfer money across international borders. But which one is the better buy right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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