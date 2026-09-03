|
03.09.2026 15:03:00
Better Buy: XRP vs. Bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) and XRP (CRYPTO: XRP) are two of the largest and oldest cryptocurrencies on the planet. Bitcoin has been around since 2009 and sports a total market value of $1.55 trillion on Sept. 1, 2026. The XRP Ledger launched in 2012, and the coin's market cap is $85.1 billion today.Both coins have ardent fans and longtime "diamond hands" investors. Bitcoin serves as a nationless currency with minimal inflation. XRP was built to transfer money across international borders. But which one is the better buy right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1628
|
0,0039
|
|
0,34
|Japanischer Yen
|
181,21
|
-2,6800
|
|
-1,46
|Britische Pfund
|
0,8595
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9386
|
-0,0037
|
|
-0,40
|Hongkong-Dollar
|
9,1145
|
0,0271
|
|
0,30
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.