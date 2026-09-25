Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt Gewinne ein -- DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt geht es am Freitag nach oben.

Der ATX markierte seinen Erstkurs bei 6.882,11 Punkten und gewinnt im Handelsverlauf weiter hinzu.

Die Wiener Börse hat die moderaten Vortagesverluste am Freitag zunächst wieder wettgemacht. Rückenwind lieferten in einem meldungsarmen Frühhandel die etwas zurückgehenden Ölpreise.

Am Mittwoch war ein Ausflug des ATX über die Marke von 7.000 Punkten nur ein sehr kurzer geblieben, wobei steigende Ölpreise und Anleiherenditen der Rally den Wind aus den Segeln nahmen. Auf Wochensicht dürfte dem Leitindex dennoch ein Gewinn von über zwei Prozent bleiben.

Unterdessen kamen die Ölpreise vor dem Wochenende nach Berichten über neue diplomatische Bemühungen zur Öffnung der Straße von Hormuz wieder etwas zurück. Mit aktuell etwas weniger als 106 US-Dollar für ein Barrel der Referenzsorte Brent bleiben sie aber auf einem hohen Niveau.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt fährt Gewinne ein.

Der DAX startet 0,69 Prozent höher bei 25.441,79 Punkten und bleibt auch im Handelsverlauf auf grünem Terrain.

Bei etwas sinkenden Ölpreisen winkt dem DAX damit am Freitag ein versöhnlicher Wochenschluss, nachdem er in dieser Woche zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Stark gestiegene Ölpreise und der Anstieg der Anleiherenditen sorgten bei den Anlegern nach dem DAX-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung. Zumindest beim Thema Öl gibt es am Morgen nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch keine weitere Verschärfung. Zudem konnten die US-Böresne ihre Verluste nach dem europäischen Handel teilweise aufholen.

WALL STREET

An der Wall Street waren unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 0,31 Prozent bei 51.350,28 Punkten aus dem Handel.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte sich behaupten und schloss 0,01 Prozent fester bei 26.939,37 Punkten.

Die Aktienkurse litten teilweise unter einem erneuten Anstieg der Ölpreise, der eine weitere Verkaufswelle am Anleihemarkt auslöste. Die Renditen 30-jähriger Staatsanleihen wurden davon auf den höchsten Stand seit 2004 getrieben. Laut Simon Wiersma von der ING Bank entwickelt sich dies jetzt wieder zu einem "spürbaren Gegenwind für Aktien".

Außerdem rückte die Sorge vor einer höheren Inflation wieder in den Mittelpunkt. Die Warnung eines iranischen Vertreters, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf noch mehr Regionen übergreifen könnte, hatte die Ölpreise zuletzt wieder in die Höhe getrieben. Zudem erwägt die US-Regierung einen Diesel-Exportstopp.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost finden auch am Freitag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gewann der Nikkei 225 bis zum Handelsende 1,30 Prozent auf 66.366,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Börsenhandel wegen des Mondfests. Zuletzt hatte der Shanghai Composite um 1,22 Prozent auf 3.888,37 Zähler verloren.

In Hongkong rutscht der Hang Seng 1,35 Prozent auf 24.426,42 Punkte ab.

Die Aktienmärkte in Asien verzeichneten am Freitag überwiegend Verluste. Der Hauptgrund hierfür war ein globaler Ausverkauf am Anleihemarkt, der die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen auf Mehrjahreshöchststände trieb und somit die Risikofreude der Anleger spürbar dämpfte. Gleichzeitig warteten Investoren gespannt auf Details zu den Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Die Futures auf die US-Aktienindizes zeigten sich im asiatischen Handel weitgehend verhalten, nachdem die Wall Street bereits über Nacht geringfügig schwächer geschlossen hatte.

Ein deutlicher Ausreißer gegen diesen negativen Trend war der japanische Aktienmarkt. Die japanischen Aktien bauten ihre Gewinne aus, da sich Technologiewerte nach einer dreitägigen Feiertagspause weiter erholten und ein schwächerer Yen den Exporteuren Auftrieb verlieh.

Der erhebliche Druck auf die Aktienmärkte resultierte vor allem aus dem scharfen Abverkauf globaler Staatsanleihen, der die Fremdkapitalkosten drastisch ansteigen ließ. Zusätzlich schürten gestiegene Ölpreise die Sorge vor einer anhaltend hohen Inflation, was wiederum die Erwartungen an weitere Geldpolitikstraffungen verstärkte.

Neben den Entwicklungen am Anleihe- und Rohstoffmarkt bewerteten die Investoren die Ergebnisse des Treffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping im Weißen Haus. Wie US-Finanzminister Scott Bessent mitteilte, einigten sich beide Seiten darauf, ihren Handelsfrieden um zwei Monate zu verlängern. Dies verschafft den Verhandlungsführern mehr Zeit, um Vereinbarungen zu Zöllen, chinesischen Käufen, der Versorgung mit Seltenen Erden sowie Technologiebeschränkungen auszuarbeiten. Obwohl das Ergebnis eine gewisse Kontinuität im Handel gewährleistet, blieben grundlegende strategische Differenzen ungelöst. Für die Anleger steht nun im Fokus, ob diese Verlängerung tatsächlich in ein dauerhaftes Abkommen münden kann.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX