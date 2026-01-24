24.01.2026 12:30:00

Better Crypto Buy: Bitcoin vs. XRP

Cryptocurrency values have been falling lately as investors try to gauge geopolitical turmoil, the job market, and the Federal Reserve's independence. Cryptocurrencies are typically more volatile than stocks, so their responses to upheaval lead to even more drastic price swings than equities.Bitcoin (CRYPTO: BTC) and XRP (CRYPTO: XRP) haven't been immune to the market's recent turmoil. Bitcoin's price is down 25%, and XRP has slid 46% during the past six months.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1823
0,0067
0,57
Japanischer Yen
184,1726
-2,0374
-1,09
Britische Pfund
0,8672
-0,0035
-0,41
Schweizer Franken
0,9225
-0,0054
-0,58
Hongkong-Dollar
9,2178
0,0519
0,57
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
08:44 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen