24.01.2026 12:30:00
Better Crypto Buy: Bitcoin vs. XRP
Cryptocurrency values have been falling lately as investors try to gauge geopolitical turmoil, the job market, and the Federal Reserve's independence. Cryptocurrencies are typically more volatile than stocks, so their responses to upheaval lead to even more drastic price swings than equities.Bitcoin (CRYPTO: BTC) and XRP (CRYPTO: XRP) haven't been immune to the market's recent turmoil. Bitcoin's price is down 25%, and XRP has slid 46% during the past six months.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1823
|
0,0067
|
|
0,57
|Japanischer Yen
|
184,1726
|
-2,0374
|
|
-1,09
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0035
|
|
-0,41
|Schweizer Franken
|
0,9225
|
-0,0054
|
|
-0,58
|Hongkong-Dollar
|
9,2178
|
0,0519
|
|
0,57
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.