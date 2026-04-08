08.04.2026 05:30:00

Better Long-Term Crypto Hold: Bitcoin or Ethereum?

Sometimes an asset's simplicity can be an advantage, but it pays to check whether that's actually true or not before you buy.That brings us to the oldest rivalry in crypto, Bitcoin (CRYPTO: BTC) versus Ethereum (CRYPTO: ETH). These two coins represent fundamentally different bets for those who plan to hold them over the long term, so let's dig in and determine which one is the better candidate.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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