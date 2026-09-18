Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Freitagvormittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:41 gewinnt Bitcoin 1,74 Prozent auf 77.724,26 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 76.395,94 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,4 Prozent aufweist und bei 10,26 EUR notiert.

Währenddessen wird Litecoin bei 55,12 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (53,94 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,68 Prozent auf 2.487,89 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.446,69 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (234,36 US-Dollar) geht es um 5,54 Prozent auf 247,36 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 2,32 Prozent auf 1,327 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,297 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 3,35 Prozent auf 535,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 518,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 5,65 Prozent auf 0,2140 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,2026 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Stellar-Kurs 2,38 Prozent stärker bei 0,1880 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1836 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Tron-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,46 Prozent auf 0,3362 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3346 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Binancecoin um 2,36 Prozent auf 755,10 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 737,66 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0843 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0817 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 4,26 Prozent auf 105,87 US-Dollar, nach 101,55 US-Dollar am Vortag.

Daneben steigt Avalanche um 3,78 Prozent auf 7,898 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 7,610 US-Dollar.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 11,39 US-Dollar am Vortag auf 11,82 US-Dollar nach oben (3,81 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 5,42 Prozent auf 0,7812 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,7410 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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