|Krypto-Marktbericht
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27.08.2026 09:48:20
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Donnerstagvormittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:41 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,28 Prozent auf 78.830,28 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 79.050,48 US-Dollar gehandelt worden war.
Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,1 Prozent aufweist und bei 10,21 EUR notiert.
Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 1,53 Prozent auf 49,68 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 50,45 US-Dollar wert.
Zudem gibt Ethereum nach. Um 0,51 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 2.492,18 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.504,92 US-Dollar wert war.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,04 Prozent auf 268,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 268,50 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Ripple-Kurs 1,18 Prozent schwächer bei 1,407 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,424 US-Dollar.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 1,77 Prozent auf 445,44 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 437,68 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2105 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2126 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Stellar-Kurs 1,38 Prozent schwächer bei 0,1828 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1854 US-Dollar.
Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3349 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3359 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,29 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,23 Prozent auf 705,94 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 707,57 US-Dollar wert.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0869 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Daneben wertet Solana um 09:41 ab. Es geht 0,12 Prozent auf 101,37 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 101,49 US-Dollar stand.
Währenddessen wird Avalanche bei 7,367 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vortag (7,435 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Chainlink-Kurs um 0,31 Prozent auf 11,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,61 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,7554 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,7647 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
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