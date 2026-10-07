|Krypto-Marktbericht
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07.10.2026 17:23:14
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Am Mittwochnachmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 17:11 sank Bitcoin um 3,12 Prozent auf 82.922,16 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (85.594,50 US-Dollar).
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,0 Prozent auf 11,19 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 21,4 Prozent.
Daneben fällt Litecoin um 4,36 Prozent auf 65,87 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 68,87 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 5,15 Prozent auf 2.560,76 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.699,94 US-Dollar wert.
Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 311,59 US-Dollar am Vortag auf 299,24 US-Dollar nach unten (3,96 Prozent).
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 4,85 Prozent auf 1,425 US-Dollar, nach 1,498 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert 1,60 Prozent auf 550,08 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 559,03 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs 5,60 Prozent schwächer bei 0,2526 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2676 US-Dollar.
Daneben fällt Stellar um 5,82 Prozent auf 0,1999 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2123 US-Dollar.
Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3345 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3355 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,30 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 1,80 Prozent auf 765,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 779,64 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0938 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0881 US-Dollar beziffert.
Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 120,83 US-Dollar am Vortag auf 115,76 US-Dollar nach unten (4,20 Prozent).
Zeitgleich verringert sich der Avalanche-Kurs um 3,95 Prozent auf 11,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 11,62 US-Dollar.
Währenddessen wird Chainlink bei 13,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,96 US-Dollar).
Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,179 US-Dollar am Vortag auf 1,116 US-Dollar nach unten (5,27 Prozent).Redaktion finanzen.at
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