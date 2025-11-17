Bitcoin - Japanischer Yen

14 304 718,77
 JPY
-301 017,83
-2,06 %
JPY - BTC
Talfahrt geht weiter 17.11.2025 21:18:39

Bitcoin fällt Richtung 90.000-Dollar-Marke

Bitcoin fällt Richtung 90.000-Dollar-Marke

Der Bitcoin ist am Montag im Handelsverlauf weiter in Richtung 90.000 US-Dollar gefallen.

Zeitweise liegt der Kurs laut "CoinMarketCap" bei rund 91.300 Dollar. Erst am Donnerstag war er unter 100.000 Dollar gerutscht. Noch Anfang Oktober hatte der Bitcoin bei gut 126.000 Dollar ein Rekordhoch erreicht.

Ein Cocktail aus makroökonomischer Unsicherheit, institutionellen Mittelabflüssen sowie klassischen Gewinnmitnahmen treibe den Ausverkauf, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Zudem könnte das nachhaltige Unterschreiten der 100.000-Dollar-Marke für einen psychologischen Knacks gesorgt haben.

/he/bek

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquelle: Bukhta Yurii / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1593
-0,0031
-0,26
Japanischer Yen
179,92
0,3400
0,19
Britische Pfund
0,8812
-0,0015
-0,17
Schweizer Franken
0,9227
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,0113
-0,0234
-0,26
Währungsrechner
