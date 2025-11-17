Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Im Aufwind
|
17.11.2025 17:05:39
Alphabet-Aktie hebt nach Buffett-Einstieg ab - Rekordhoch
Zuletzt stieg ihr Kurs an der NASDAQ zeitweise um 4,5 Prozent auf 288,86 US-Dollar, nachdem das Investment-Konglomerat Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett bei der Google-Mutter eingestiegen war. Damit erreichen die Papiere im US-Handel wieder einen neuen Rekordstand.
Laut bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Standardunterlagen erwarb Berkshire im dritten Quartal rund 17,9 Millionen Alphabet A-Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden. Derweil reduzierte Berkshire seinen Anteil an Apple um 15 Prozent. Per Ende September belief sich die Apple-Beteiligung aber immer noch auf gut 60 Milliarden Dollar.
Laut den SEC-Daten schichteten auch andere große Investoren ihre Positionen im Techsektor um. Buffett hatte zuvor angekündigt, sich zum Jahresende aus dem operativen Geschäft von Berkshire zurückziehen zu wollen.
/niw/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com
