Bitcoin gerät nach US-Arbeitsmarktbericht weiter unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Mittwoch nach einem robusten US-Arbeitsmarktbericht weiter unter Druck geraten. Zuletzt lag der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp bei 66.318 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Bitcoin noch über 69.000 Dollar notiert. Kurzzeitig fiel der Bitcoin auch unter 66.000 Dollar und erreichte so den tiefsten Stand seit dem 6. Februar.

Belastet wurde der Bitcoin am Nachmittag durch einen robusten Arbeitsmarktbericht. So war die Beschäftigtenzahl im Januar deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Aussichten auf eine baldige Leitzinssenkung wurden so gedämpft. Der Bitcoin wirft keine Zinsen ab und geriet daher unter Druck.

Ende Januar hatte beim Bitcoin eine Talfahrt eingesetzt, bei der sein Kurs um bis zu 30.000 Dollar sank. Am 6. Januar war der Bitcoin kurzzeitig sogar unter 60.000 Dollar gefallen. "Der jüngste Kursschock steckt den Anlegern immer noch in den Knochen", kommentierte Timo Emden von Emden Research. "Statt neuer Engagements dominieren Rückzug und Absicherung." Das Vertrauen bleibe fragil. Trotz der deutlich niedrigeren Preise würden "Schnäppchenjäger" im größeren Stil fernbleiben. "Dass kapitalkräftige Preisjäger bislang nicht zugreifen, darf als Warnsignal verstanden werden", schreibt Emden.

Seit dem Rekordhoch im vergangenen Oktober bei etwa 126.000 Dollar hat sich der Wert des Bitcoin vorübergehend halbiert. Am vergangenen Donnerstag war der Kurs um über 13 Prozent eingebrochen, was nach Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg dem größten Tagesverlust seit November 2022 entspricht. Ähnlich extreme Kursbewegungen hat es in der Geschichte des Bitcoin mehrfach gegeben. Sie machen die hohen Risiken deutlich, die mit dem Kauf von Kryptowährungen verbunden sind./jsl/he