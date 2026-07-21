|Stabilisierung
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21.07.2026 08:04:39
Bitcoin im Fokus: Comeback nach Absturz unter 58.000 Dollar
Trotz der Erholung in den vergangenen Tagen verlor der Bitcoin in den vergangenen Monaten kräftig an Wert. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Bitcoin-Kurs um rund ein Viertel ab, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.
Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin-Kurs fast die Hälfte ein. Mittel- und längerfristig gesehen ist der Bitcoin allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Kurs mehr als verdoppelt; seit Juli 2016 verteuerte sich der Bitcoin um fast 9.800 Prozent. Das heißt: Der Kurs kletterte um fast das 98-Fache nach oben.
Der Wert aller Bitcoins liegt aktuell bei etwas mehr als 1,3 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird die Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen mit circa 2,2 Billionen Dollar angegeben. Mit rund 230 Milliarden Dollar beziehungsweise fast 185 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.
/zb/jkr/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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