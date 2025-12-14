14.12.2025 13:07:00

Bitfarms Stock: The Bitcoin Mining Play to Watch

Bitfarms (NASDAQ: BITF) has significantly outperformed Bitcoin (CRYPTO: BTC) this year. As of early December, its shares were up almost 90% since the start of the year. At the same time, Bitcoin was down 5% year to date. That's because Bitfarms is pivoting away from crypto. It's transitioning toward becoming an energy and digital company to meet the growing demand from AI data centers, and its efforts are starting to bear fruit.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

