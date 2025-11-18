|
18.11.2025 05:45:00
Britischer Twitter-Betrüger muss erbeutete Bitcoin zurückzahlen
In den USA wurde Joseph James O'Connor bereits zu fünf Jahren Haft verurteilt. Nun zieht die britische Justiz Bitcoin im Wert von mehreren Millionen Euro ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
