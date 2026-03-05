05.03.2026 01:15:24

Clearline Capital Increases Core Scientific Stake as Bitcoin Mining Becomes a Data Center Business

According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Clearline Capital LP increased its stake in Core Scientific (NASDAQ:CORZ) by 3,436,127 shares. The quarter-end position value rose $45.79 million, a figure that reflects both share purchases and stock price movement.The post-trade position represents a buy, making up 3.37% of Clearline Capital’s 13F reportable AUMTop holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
