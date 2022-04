Coinbase expandiert in Lateinamerika: Übernahme einer Mercado Bitcoin-Tochter im Visier

Laut Medienberichten bahnt sich in Lateinamerika eine Übernahme auf dem hart umkämpften Kryptomarkt an. So soll sich Coinbase in Übernahmegesprächen mit 2TM befinden, Mutter des größten Krypto-Brokers Lateinamerikas, Mercado Bitcoin. Der Zusammenschluss wäre für die US-amerikanische Handelsplattform für Cyberdevisen ein wichtiger Schritt bei ihrer Expansion.