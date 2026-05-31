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01.06.2026 01:00:00
Computex: Dell kontert MacBook Neo mit günstigem XPS 13
Das MacBook Neo krempelt die Notebookmittelklasse um. Dell will mit dem neuen XPS 13 ein Stück vom Kuchen abhaben – zum selben Preis bei besserer Ausstattung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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