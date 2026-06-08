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08.06.2026 20:00:00
Could Bitcoin Fall to $50,000 This Year?
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is a volatile investment, and that's something long-term investors have become accustomed to. While it's up around 90% in five years, the path it's taken to achieve those returns has been anything but steady or predictable. In 2022, with inflation on the rise, the cryptocurrency crashed and fell out of favor with investors, only to end up rising in the years afterward.This year has started incredibly bearish for the leading cryptocurrency, as it's down close to 30%, recently hitting lows of around $60,000. That's a far cry from the heights it reached last year when it was traded at more than double that amount at one point. Given the bearishness around Bitcoin these days, could it fall to $50,000 this year, or is a rally overdue?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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