01.06.2026 20:00:00

Could Buying Ethereum Today Set You Up for a 20X Return? One Top Bank Thinks So

Ethereum (CRYPTO: ETH) is the world's largest cryptocurrency after Bitcoin, with a market cap of around $237 billion. While it's nowhere near the $1.4 trillion that Bitcoin is valued at, it has firmly established itself as one of the leading cryptocurrencies over the years. This year, however, the crypto markets have been struggling. There hasn't been as much appetite for risk and speculation when it comes to crypto, and there have been some significant declines across the board. Bitcoin is down 19% this year, and Ethereum has fallen even further, tumbling around 34% thus far.Buying Ethereum while it's low, however, could potentially set you up for some much larger gains down the road. One top bank believes it may even generate 20x returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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