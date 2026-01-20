|Gemeinschaftswährung
|
20.01.2026 20:54:39
Darum bewegt sich der Euro zum US-Dollar kaum
Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1719 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1728 (Montag: 1,1631) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8526 (0,8597) Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1718
|
0,0069
|
|
0,59
|Japanischer Yen
|
185,38
|
1,2300
|
|
0,67
|Britische Pfund
|
0,8723
|
0,0049
|
|
0,56
|Schweizer Franken
|
0,9259
|
-0,0028
|
|
-0,30
|Hongkong-Dollar
|
9,1382
|
0,0555
|
|
0,61
