Dollarkurs

1,1585
 USD
-0,0006
-0,05 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
Nach jüngsten Verlusten 18.11.2025 09:37:39

Darum kommt der Euro kaum vom Fleck

Darum kommt der Euro kaum vom Fleck

Der Kurs des Euro hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert.

Am Dienstagvormittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,1603 US-Dollar gehandelt und damit etwas über dem Niveau vom Vorband. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1593 Dollar festgesetzt.

Nach dem Ende des teilweisen Regierungsstillstands in den USA werden nach und nach zahlreiche Konjunkturdaten erwartet, die von US-Behörden wieder erhoben werden. Marktteilnehmer warteten mit Spannung insbesondere auf Zahlen zur Inflationsentwicklung und zum Arbeitsmarkt, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Die Jobdaten stehen am Donnerstag auf dem Programm und wirken sich stark auf die Geldpolitik der Notenbank aus.

"Es gibt derzeit einen gewissen Zielkonflikt zwischen dem Erreichen von Preisniveaustabilität und Vollbeschäftigung", betonten die Helaba-Experten. Infolgedessen seien sich die Notenbank-Mitglieder nicht einig darüber, ob bereits im Dezember eine weitere Zinssenkung vonnöten ist oder besser eine abwartende Haltung eingenommen werden sollte. Am Markt wird aktuell mit einer knappen Mehrheit mit einer Beibehaltung der aktuellen Leitzins-Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent gerechnet, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt.

/la/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

EZB-Präsident betont angemessenes Leitzinsniveau - Wird Nagel Lagardes Nachfolger?
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: alterfalter / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1585
-0,0006
-0,05
Japanischer Yen
180,01
0,1100
0,06
Britische Pfund
0,8815
0,0004
0,05
Schweizer Franken
0,9235
0,0008
0,09
Hongkong-Dollar
9,0187
0,0075
0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen