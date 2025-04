Darum legt der Eurokurs etwas zu

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im späten New Yorker Devisenhandel die Gewinne ausgebaut.

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,0857 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0803 (Dienstag: 1,0788) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9256 (0,9269) Euro gekostet.

Am Devisenmarkt ist die Spannung vor der Ankündigung von Zöllen durch den US-Präsidenten Donald Trump groß, die am Nachmittag (Ortszeit) in den Vereinigten Staaten erwartet wird. Der Republikaner sprach in der Vergangenheit von wechselseitigen Zöllen. Bisher ist aber unklar, wie die künftigen US-Zölle aussehen werden, die auf importierte Waren erhoben werden. Entscheidend wird sein, wie hoch diese ausfallen werden und wann sie in Kraft treten.

