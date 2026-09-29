|Devisen im Blick
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29.09.2026 07:48:00
Darum tritt der Euro zum US-Dollar auf der Stelle
"Nachdem datenseitig sehr verhaltenen Start in die neue Handelswoche werden die Akteure heute auf Stimmungsbarometer achten," schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. In der Eurozone stehe das Industrievertrauen im Rahmen der EU-Kommission durchgeführten Stimmungsumfrage zum Wirtschaftsvertrauen im Fokus, das sich aus dem Industrie-, dem Service und dem Konsumentenvertrauen zusammensetzt. Am Nachmittag wird in den USA dann die Verbraucherstimmung des Conference Board veröffentlicht.
Mit Blick auf den Verlauf des Eurokurses bemerken die Experten, dass es wenig Bewegung gab und deshalb auch die technischen Abwärtsrisiken für den Euro "dominant" blieben.
/stk/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Devisenkurse
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|Kurs
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1,1357
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-0,0015
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-0,13
|Japanischer Yen
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178,785
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-0,2050
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-0,11
|Britische Pfund
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0,858
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0,0002
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0,02
|Schweizer Franken
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0,9461
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0,0001
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0,01
|Hongkong-Dollar
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8,9093
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-0,0109
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-0,12