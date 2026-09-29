Dollarkurs

1,1357
 USD
-0,0015
-0,13 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
Devisen im Blick 29.09.2026 07:48:00

Darum tritt der Euro zum US-Dollar auf der Stelle

Darum tritt der Euro zum US-Dollar auf der Stelle

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt.

Am Montag hatte der Euro über den Tag etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1360 US-Dollar und damit nur geringfügig niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1378 (Freitag: 1,1403) US-Dollar festgesetzt.

"Nachdem datenseitig sehr verhaltenen Start in die neue Handelswoche werden die Akteure heute auf Stimmungsbarometer achten," schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. In der Eurozone stehe das Industrievertrauen im Rahmen der EU-Kommission durchgeführten Stimmungsumfrage zum Wirtschaftsvertrauen im Fokus, das sich aus dem Industrie-, dem Service und dem Konsumentenvertrauen zusammensetzt. Am Nachmittag wird in den USA dann die Verbraucherstimmung des Conference Board veröffentlicht.

Mit Blick auf den Verlauf des Eurokurses bemerken die Experten, dass es wenig Bewegung gab und deshalb auch die technischen Abwärtsrisiken für den Euro "dominant" blieben.

/stk/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Zwei Schocks für Bitcoin: Hält die 83.000-Dollar-Marke?
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sergey Nivens / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1357
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
178,785
-0,2050
-0,11
Britische Pfund
0,858
0,0002
0,02
Schweizer Franken
0,9461
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
8,9093
-0,0109
-0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Anleihenrenditen im Fokus: ATX mit leichtem Minus -- DAX-Anleger unentschlossen -- Börsen in Asien mehrheitlich tiefer
Der ATX zeigt sich etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen