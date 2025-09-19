Dollarkurs

Devisenmarkt 19.09.2025 22:30:00

Darum verliert der Euro weiter zum Dollar

Der Kurs des Euro ist am Freitag im US-Handel unter Druck geblieben.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1749 Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie noch knapp 1,18 Dollar gekostet.

Damit setzt sich die rückläufige Tendenz der vergangenen Tage fort. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch war der Euro noch kurzzeitig bis auf 1,1919 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1736 (Donnerstag: 1,1818) Dollar fest.

Die Erwartungen auf mögliche weitere Leitzinssenkungen in der Eurozone wurden noch weiter gedämpft. Der Rückgang der Erzeugerpreise in Deutschland hat sich den fünften Monat in Folge beschleunigt. Im Jahresvergleich fielen sie im August um 2,2 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,7 Prozent gerechnet. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die EZB ihre Geldpolitik ausrichtet.

Der US-Dollar legte hingegen zuletzt trotz der Leitzinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch zu. Allerdings sind die Signale der Fed zur weiteren Zinsentwicklung hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Helaba.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquelle: isak55 / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1742
-0,0047
-0,40
Japanischer Yen
173,81
-0,6000
-0,34
Britische Pfund
0,8708
0,0011
0,12
Schweizer Franken
0,9344
0,0003
0,03
Hongkong-Dollar
9,1318
-0,0356
-0,39
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen erzielen neue Rekorde -- ATX verabschiedet sich etwas leichter ins Wochenende -- DAX nach Richtungssuche schließlich tiefer -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zum Wochenschluss minimal im Minus, während der deutsche Leitindex ebenfalls leicht nachgab. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

